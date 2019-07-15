В США начали продажу огнеметов для дронов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская компания создала съёмный огнемёт для дронов Throwflame TF-19 Wasp. Он может поражать цели на расстоянии до 7,6 метра.
Одного топливного бака хватает на 100 секунд огня. Стоить такое устройство будет $1499. Сам огнемёт в небо не взлетит, к нему нужен отдельный дрон, который придётся собирать самостоятельно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал конституционным закон об образованииВчера, 09:15 - 766 31
В Украине предлагают строить платные дороги и мостыВчера, 15:03 - 713 12
Шотландская ветроэнергия в избытке: будут продавать в регионыПозавчера, 21:32 - 1145 8
Зеленский поручил навести порядки среди "госрегистраторов"Вчера, 08:47 - 1065 6
Как отличить поддельный кофе и сколько он должен стоитьВчера, 14:30 - 6336 5
Биткоин рухнул ниже психологической отметки из-за криптовалюты от FacebookВчера, 10:14 - 15002 1
Как отличить поддельный кофе и сколько он должен стоитьВчера, 14:30 - 6336 5
lifecell запустил новые тарифы в роумингеВчера, 16:46 - 4179
Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистикаВчера, 08:16 - 3959 1
Дубилет рассказал, как планирует бороться с коррупцией в УкраинеВчера, 08:01 - 2904 2
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)Позавчера, 15:10 - 2212 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 1624 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1636
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1826
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3932