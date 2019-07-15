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В США начали продажу огнеметов для дронов

В США начали продажу огнеметов для дронов

Американская компания создала съёмный огнемёт для дронов Throwflame TF-19 Wasp. Он может поражать цели на расстоянии до 7,6 метра.

Одного топливного бака хватает на 100 секунд огня. Стоить такое устройство будет $1499. Сам огнемёт в небо не взлетит, к нему нужен отдельный дрон, который придётся собирать самостоятельно.

По материалам bigmir.net
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