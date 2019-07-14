Кабмин расширил безвиз Украины с Аргентиной

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Кабинет Министров расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.
Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания 17 июля.
“Одобрить проект протокола между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской республики об отмене виз. Уполномочить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике Дюдина Юрия Алексеевича подписать указанный протокол”, – говорится в тексте документа.
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