Льготники увеличили долги перед "Нафтогазом" на 1,9%

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За неделю льготная категория контрагентов увеличила долги за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” на 1,9% – до 63,6 млрд грн.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“Задолженность контрагентов, получающих газ от “Нафтогаза” на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,6 млрд грн (увеличение на 1 197 млн грн, или 1,9% за неделю)”, – указали в НАК.
За неделю производители тепла увеличили долг на 342 млн грн (1%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 278 млн грн (6,7%).
Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 39,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 620 млн грн (1,6%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 577 млн грн (2,5%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 2 млн грн и составляет около 2,9 млрд грн.
Задолженность КП ИО Киевсовета “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 374 млн грн (11,4%). Суммарная задолженность “Киевтеплоэнерго” составляет около 3,6 млрд грн.
“Рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в июне 2019 года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца”, – указали в компании.
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