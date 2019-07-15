Льготники увеличили долги перед "Нафтогазом" на 1,9%

За неделю льготная категория контрагентов увеличила долги за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” на 1,9% – до 63,6 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Задолженность контрагентов, получающих газ от “Нафтогаза” на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,6 млрд грн (увеличение на 1 197 млн грн, или 1,9% за неделю)”, – указали в НАК.

За неделю производители тепла увеличили долг на 342 млн грн (1%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 278 млн грн (6,7%).

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 39,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 620 млн грн (1,6%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 577 млн грн (2,5%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 2 млн грн и составляет около 2,9 млрд грн.

Задолженность КП ИО Киевсовета “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 374 млн грн (11,4%). Суммарная задолженность “Киевтеплоэнерго” составляет около 3,6 млрд грн.

“Рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в июне 2019 года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца”, – указали в компании.