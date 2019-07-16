Как украинцам завышают платежки

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Украинцы тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг больше половины заработной платы. Местные власти через ЖЭКи, а иногда и сами управители ОСББ, завышают суммы в платежках, нарушая нормативы. Государство никак не контролирует этот процесс.
Например, Общественное объединение Жилищный союз Украины обратилось в полицию с тем, что, как оказалось, с мая 2018 года жильцы города Люботин в Харьковской области только за холодную воду и водоотведение переплатили почти 1 млн грн. Местный совет незаконно включил в тариф такую сумму, а кроме того, государство отправило местным коммунальщикам 115 тыс грн, которые формально пошли на погашение субсидий потребителям, но на самом деле были перечислены в горсовет.
“Практика использования экономически необоснованных тарифов свойственна многим городам. Анализируя тарифы по 150 городам в четырех областях — Винницкой, Харьковской, Полтавской и Житомирской, — мы видим завышение тарифов в целом до 14% от нормативов. Благодаря этому, по нашим оценкам, из государственного бюджета привлечено субсидий на 3-6% больше, чем должно было быть”, — рассказал источник издания в Жилищном союзе Украины.
Специалисты рассказали, что ежемесячная квартплата на 70% состоит из зарплат сотрудников коммунального предприятия, однако, никаких норм числа работников не существует. То есть, теоретически в тарифы, поданные на утверждение местным властям, можно включать любое количество персонала. “Пользуются устаревшими нормами еще УССР, в которых на 30-40% численность сотрудников коммунальных предприятий завышена. Так работала вся отрасль.
Например, есть котельная, и в старых нормах указано, что круглосуточно в ней должен находиться один человек.
То есть в штате всего должно быть не менее пяти человек. А по факту котельная уже автоматизирована, и там вообще никого сейчас нет. Это везде. Многие пользуются этими старыми нормами, которые вообще не имеют законодательного статуса”, — говорит сотрудник Жилищного союза Украины.
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