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Автомобили Lexus получат автопилот в 2020 году

Автомобили Lexus получат автопилот в 2020 году

Компания Lexus внедрит в свои автомобили автопилот второго уровня, начиная с 2020 года.

Об этом пишет MotorTrend со ссылкой на слова представителей компании.

Судя из сообщения, система помощи водителю получила название Automated Highway Teammate и будет работать “от выезда до съезда с шоссе”. Она, вероятно, будет включать в себя функцию удержания и смены полосы.

В Lexus заявили, что система уже прошла тесты на скоростных автомагистралях Японии.

Кроме того, в бренде готовятся к плавной электрификации бренда. В компании не назвали никаких конкретных сроков, но заявили, что все модели получат гибридные, водородные или электрические версии.

Также в Lexus рассказали, что пока что не собираются отказывается от двигателя V-8. Его, вероятно, в перспективе объединят с электроприводом для выпуска гибридов японской марки.

Первый автомобиль, который в целом будет отображать новое виденье компании, будет представлен на автосалоне в Токио в 2019 году.

По материалам ТСН
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