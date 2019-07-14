Межбанк: с чего началась среда

Торги валютного Межбанка в среду в секторе доллара стартовали с уровней 25,93/25,96 UAH/USD.

В 10.10 курс начал снижение к показателям 25,84/25,80 UAH/USD.

А через пятнадцать минут котировки были почти на том же уровне 25,83/25,80 UAH/USD.

В 10.45 курс безналичного доллара начал повышение и остановился на уровне 25,85/25,82 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,93 / 25,96

евро – 29,08 / 29,11

российский рубль – 0,4127 / 0,4136

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