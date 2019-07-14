Межбанк: с чего началась среда

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Торги валютного Межбанка в среду в секторе доллара стартовали с уровней 25,93/25,96 UAH/USD.
В 10.10 курс начал снижение к показателям 25,84/25,80 UAH/USD.
А через пятнадцать минут котировки были почти на том же уровне 25,83/25,80 UAH/USD.
В 10.45 курс безналичного доллара начал повышение и остановился на уровне 25,85/25,82 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,93 / 25,96
евро – 29,08 / 29,11
российский рубль – 0,4127 / 0,4136
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