Huawei станет независимой в 2021 году

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Руководство китайского телекоммуникационного гиганта Huawei убеждено, что компания станет полностью независимой от американских технологий до 2021 года.
Об этом заявил заместитель генерального директора Huawei France Чжан Минган.
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Он убежден, что группа может выйти из этой зависимости “еще сильнее, чем была”. По его словам, сейчас компания занимается разработкой собственной операционной системы, а ее «дочка» HiSilicon работает над полупроводниками.
Также Чжан Минганг подчеркнул, что Huawei готовится к худшему – телеком-гигант пытается найти решение любых возможных случаев.
«В 2021 году, если ситуация сохранится, мы будем иметь собственные технологии, – сказал он и добавил, что необходимо активнее инвестировать в «наш план Б». Какие именно запасные варианты -заместитель директора не рассказал, но сказал, что они существуют уже два года.
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