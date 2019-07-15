Huawei станет независимой в 2021 году

Руководство китайского телекоммуникационного гиганта Huawei убеждено, что компания станет полностью независимой от американских технологий до 2021 года.

Об этом заявил заместитель генерального директора Huawei France Чжан Минган.

Читайте также: Huawei существенно сократит штат в США – WSJ

Он убежден, что группа может выйти из этой зависимости “еще сильнее, чем была”. По его словам, сейчас компания занимается разработкой собственной операционной системы, а ее «дочка» HiSilicon работает над полупроводниками.

Также Чжан Минганг подчеркнул, что Huawei готовится к худшему – телеком-гигант пытается найти решение любых возможных случаев.

«В 2021 году, если ситуация сохранится, мы будем иметь собственные технологии, – сказал он и добавил, что необходимо активнее инвестировать в «наш план Б». Какие именно запасные варианты -заместитель директора не рассказал, но сказал, что они существуют уже два года.

Справка Finance.ua:

В связи с внесением Huawei в «черный список» в США компанию могут лишить лицензии на Android и технологии ARM , если между китайской и американской стороной не будет достигнуто торговой договоренности.