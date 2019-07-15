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Huawei станет независимой в 2021 году

Huawei станет независимой в 2021 году

Руководство китайского телекоммуникационного гиганта Huawei убеждено, что компания станет полностью независимой от американских технологий до 2021 года.

Об этом заявил заместитель генерального директора Huawei France Чжан Минган.

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Он убежден, что группа может выйти из этой зависимости “еще сильнее, чем была”. По его словам, сейчас компания занимается разработкой собственной операционной системы, а ее «дочка» HiSilicon работает над полупроводниками.

Также Чжан Минганг подчеркнул, что Huawei готовится к худшему – телеком-гигант пытается найти решение любых возможных случаев.

«В 2021 году, если ситуация сохранится, мы будем иметь собственные технологии, – сказал он и добавил, что необходимо активнее инвестировать в «наш план Б». Какие именно запасные варианты -заместитель директора не рассказал, но сказал, что они существуют уже два года.

Справка Finance.ua:

  • В связи с внесением Huawei в «черный список» в США компанию могут лишить лицензии на Android и технологии ARM, если между китайской и американской стороной не будет достигнуто торговой договоренности.
  • Сейчас администрация Дональда Трампа пытается преодолеть трудности, которые возникли. В частности, во время G20 Трамп пообещал предоставить китайской компании «амнистию». На днях стало известно, что США могут начать выдавать лицензии Huawei уже через две недели.
По материалам Mind
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