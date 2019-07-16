«АвтоКрАЗ» выпустил партию мощных новинок

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная служба получила от «АвтоКрАЗа», который выполняет тендерный заказ, партию комбинированных дорожных машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. Эти машины будут трудиться на дорогах и летом, и зимой.
По словам Игоря Геращука, главы «Киевского облавтодора», Украине нужны тысячи комбинированных дорожных машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. Значит, «АвтоКрАЗу» предстоит ещё очень большая работа.
До конца 2019 года Кременчугский автозавод должен передать «Киевскому облавтодору» 67 машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. В их основе лежит КрАЗ-65055, получивший оборудование компании «SHMIDT».
Летом такие машины могут использоваться в качестве самосвалов для перевозки различных сыпучих грузов, а зимой – освобождать ото льда и снега украинские дороги.
Интересно, что на тендере по поставке этой техники «АвтоКрАЗу» пришлось выдержать конкуренцию со стороны МАЗа. Белорусы сейчас лидируют по продажам на рынке украинских грузовиков, но в данном случае кременчугскому предприятию удалось их опередить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперты подсчитали, сколько украинцы и европейцы тратят на едуВчера, 13:13 - 7601 4
В 2020 году появятся смартфоны c 108-мегапиксельными камерами и 10-кратным оптическим зумомВчера, 02:17 - 564 4
На сколько выросли средние пенсии в Украине: названы лидеры повышенияВчера, 11:36 - 5026 3
Названы самые дорогие для проживания страныВчера, 10:03 - 4627 2
С 2020 года планируется повысить стоимость обучения на популярных специальностяхВчера, 20:23 - 357 1
Эксперты подсчитали, сколько украинцы и европейцы тратят на едуВчера, 13:13 - 7601 4
На сколько выросли средние пенсии в Украине: названы лидеры повышенияВчера, 11:36 - 5026 3
Названы самые дорогие для проживания страныВчера, 10:03 - 4627 2
Как менялись золотовалютные резервы Украины за последние пять летВчера, 07:17 - 2100
В какие страны едут украинцы, и что предлагают работодатели (инфографика)Вчера, 21:33 - 1786
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Вчера, 15:10 - 134
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3262 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2288 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2067
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2281