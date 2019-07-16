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«АвтоКрАЗ» выпустил партию мощных новинок

«АвтоКрАЗ» выпустил партию мощных новинок

Государственная служба получила от «АвтоКрАЗа», который выполняет тендерный заказ, партию комбинированных дорожных машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. Эти машины будут трудиться на дорогах и летом, и зимой.

По словам Игоря Геращука, главы «Киевского облавтодора», Украине нужны тысячи комбинированных дорожных машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. Значит, «АвтоКрАЗу» предстоит ещё очень большая работа.

До конца 2019 года Кременчугский автозавод должен передать «Киевскому облавтодору» 67 машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. В их основе лежит КрАЗ-65055, получивший оборудование компании «SHMIDT».

Летом такие машины могут использоваться в качестве самосвалов для перевозки различных сыпучих грузов, а зимой – освобождать ото льда и снега украинские дороги.

Интересно, что на тендере по поставке этой техники «АвтоКрАЗу» пришлось выдержать конкуренцию со стороны МАЗа. Белорусы сейчас лидируют по продажам на рынке украинских грузовиков, но в данном случае кременчугскому предприятию удалось их опередить.

По материалам autonews.ua
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