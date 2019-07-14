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Bloomberg: Центробанки просят власти о спасении мировой экономики

Bloomberg: Центробанки просят власти о спасении мировой экономики

Глобальные центробанки снова “играют первую скрипку” в поддержании мировой экономики, но многие из них требуют у правительств помощи.

Об этом пишет Bloomberg.

В условиях замедления глобального экономического роста Федеральная резервная система США, Европейский центробанк и, возможно, Банк Японии готовятся смягчить денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы.

Но имея меньше пространства для действий, чем в прошлом, их руководители говорят политикам, что им будет необходимо принять меры в случае устойчивого проседания экономики.

Возможность озвучить эти призывы лично выпадет 17 июля, когда главы центробанков и министры финансов стран G-7 проведут встречу невдалеке от Парижа.

Они соберутся в то время, когда мировая экономика переживает небезопасные времена: непредсказуемая торговая война может спровоцировать более глубокое замедление, а некоторые рынки облигаций намекают на растущую вероятность рецессии.

Возможно даже, что повод для размышлений даст Франция, принимающая саммит G-7. Меры поддержки потребления на 17 миллиардов евро, которые президент Эммануэль Макрон пообещал в ответ на протесты “желтых жилетов”, возможно, противоречат его словам о сокращении дефицита, но оказались своевременными на фоне глобального замедления экономики. Ожидается, что темпы экономического роста Франции в 2019 году превысят средний показатель по еврозоне впервые за шесть лет.

“Мы видим, что политические риски усиливаются повсюду, поэтому существует довольно острая необходимость решить проблему нехватки роста, от которого выигрывали бы все. Этого нельзя добиться с помощью одной лишь денежно-кредитной политики”, – сказал главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

По материалам Економічна Правда
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