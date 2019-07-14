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Коболев сообщил, на что пойдут средства от продажи евробондов "Нафтогаза"

Коболев сообщил, на что пойдут средства от продажи евробондов "Нафтогаза"

Финансовые средства от продажи евробондов, которые были размещены НАК “Нафтогаз Украины”, поступят до 22 июля. Об этом рассказал председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.

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“Нафтогаз провел довольно успешное размещение с привлекательными процентами на сумму более чем 1 млрд долларов”, – сказал Коболев.

По его словам, спрос был даже на дополнительные средства. “Это дает нам основания с уверенностью смотреть в будущее и выполнить все задачи нашего акционера — как по обеспечению безопасности украинских граждан, так и по наполнению украинского бюджета”, — добавил он.

Глава НАК “Нафтогаз” ожидает поступления денег на счет компании в период между 19 и 22 июля.

Он отметил, что это позволит выплатить дивиденды правительства и выполнить все задачи, которые правительство поставило перед НАК, а также закачать необходимый объем газа в хранилища.

По материалам НВ
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