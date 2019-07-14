Коболев сообщил, на что пойдут средства от продажи евробондов "Нафтогаза"

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Финансовые средства от продажи евробондов, которые были размещены НАК “Нафтогаз Украины”, поступят до 22 июля. Об этом рассказал председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.
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“Нафтогаз провел довольно успешное размещение с привлекательными процентами на сумму более чем 1 млрд долларов”, – сказал Коболев.
По его словам, спрос был даже на дополнительные средства. “Это дает нам основания с уверенностью смотреть в будущее и выполнить все задачи нашего акционера — как по обеспечению безопасности украинских граждан, так и по наполнению украинского бюджета”, — добавил он.
Глава НАК “Нафтогаз” ожидает поступления денег на счет компании в период между 19 и 22 июля.
Он отметил, что это позволит выплатить дивиденды правительства и выполнить все задачи, которые правительство поставило перед НАК, а также закачать необходимый объем газа в хранилища.
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