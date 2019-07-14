Биткоин рухнул ниже психологической отметки из-за криптовалюты от Facebook

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Наиболее ликвидные криптовалюты сегодня, 17 июля, снижаются в цене. Так, курс биткоина опустился ниже отметки 10 тысяч долларов, хотя недавно курс превышал 12 тысяч долларов.
По данным CoinDesk, к 9:20 по киевскому времени Bitcoin торгуется по 9 553 доллара за монету, опустившись за сутки более чем на 11%. Капитализация главной криптовалюты составляет 170,25 млрд долларов, что на 13 млрд долларов ниже, чем в понедельник, 15 июля.
Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, Ethereum к этому времени подешевел на 11,85% – до 201,74 долл. с капитализацией 21,57 млрд долларов. XRP ослабел на 5,26% – до 0,298 долл. при капитализации 12,69 млрд долларов. Bitcoin Cash за сутки снизился на 7,76% – до 285,88 долларов с капитализацией 5,112 млрд долларов.
Общая капитализация рынка криптовалют составила 257,81 млрд долларов при доминировании биткоина 66,2%.
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