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В Карпатах продают санаторий Нацбанка

В Карпатах продают санаторий Нацбанка

Фонд госимущества (ФГИУ) выставил на приватизацию санаторий “Прикарпатье” в Яремче, находящийся на балансе Национального банка Украины. Стартовая цена — 64,4 млн грн. Аукцион пройдет 13 августа в системе “ProZorro.Продажи”. Об этом сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“Санаторий в отличном состоянии, под охраной и поддерживается в надлежащем техническом состоянии, зимой отапливается”, — написал Трубаров.

Первая очередь строительства — здание корпуса №2 — полностью завершена, укомплектована мебелью, сантехникой, освещением. Но не проложена часть внешнего канализационного трубопровода (около 200 метров), из-за чего здание не может эксплуатироваться.

Само здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Здание построено по индивидуальному проекту. Общая площадь — 2000 квадратных метров.

II очередь строительства — это фактически строительство контрольно-пропускного пункта и подземных очистных сооружений, а также реконструкция открытого водоема, которую инвестор должен завершить в течение года и ввести комплекс в эксплуатацию.

По материалам Дело
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