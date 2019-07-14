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Минфин продал ОВГЗ на 33,3 миллиарда

Минфин продал ОВГЗ на 33,3 миллиарда

Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 33,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

“Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 33,3 млрд гривен в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США”, – отмечается в сообщении. Благодаря растущему спросу на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов ставки доходности снижены по всем инструментам:

по 3-месячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта)

по 6-месячным ОВГЗ в гривне – 17,4% (снижение на 20 бп)

по 1-летним ОВГЗ в гривне – 17,74% (снижение на 26 бп)

по 2-летним ОВГЗ в гривне – 17,75% (снижение на 20 бп)

по 1-летними ОВГЗ в долларах США – 6,5% (снижение на 50 бп)

по 2-летним ОВГЗ в долларах США – 7% (снижение на 50 бп).

По материалам Finance.UA
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