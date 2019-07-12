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В июне в Украине снизились потребительские цены

В июне в Украине снизились потребительские цены

В июне по сравнению с маем потребительские цены снизились примерно на 0,5%.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, в июне индекс потребительских цен относительно мая составил 99,0-99,9% в зависимости от региона.

Так, больше всего цены опустились в Киевской области (99,0%), Винницкой (99,1%), Кировоградской (99,1%), Черновицкой (99,1%), а также в городе Киеве (99,2%).

При этом в Волынской, Закарпатской, Сумской областях цены снизились лишь на 0,1%.

По материалам УНН
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