В июне в Украине снизились потребительские цены

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В июне по сравнению с маем потребительские цены снизились примерно на 0,5%.
Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Согласно данным Госстата, в июне индекс потребительских цен относительно мая составил 99,0-99,9% в зависимости от региона.
Так, больше всего цены опустились в Киевской области (99,0%), Винницкой (99,1%), Кировоградской (99,1%), Черновицкой (99,1%), а также в городе Киеве (99,2%).
При этом в Волынской, Закарпатской, Сумской областях цены снизились лишь на 0,1%.
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