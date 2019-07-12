Чешский центробанк выпустил банкноту в €0

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Чешский центробанк выпустил юбилейную банкноту номиналом в €0. В стране решили отметить 80-летие своего популярного исполнителя Карела Готта, сообщает Rzeczpospolita. Купюра сразу же вызвала ажиотаж среди как коллекционеров, так и простых граждан.
Получить ее можно было только в специальном банкомате, расположенном в книжном магазине музыкальной компании Supraphon в центре Праги. Сотни людей, несмотря на ужасную погоду, – как чехов, так и иностранцев – выстраивались в очередь за день до появления купюры, принеся с собой спальные мешки. Укладывались спать прямо на тротуаре.
Памятную банкноту можно было купить за 50 крон (около €2), а зарезервировать ее заранее было невозможно. Одному человеку выдавали на руки не более двух экземпляров. Всего выпустили 5 тыс. экземпляров, которые распродали в течение нескольких часов. В социальных сетях уже появились объявления перекупщиков с предложением продать памятные деньги по цене 5 тыс. крон и выше.
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