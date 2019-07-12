0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 257 0

Чешский центробанк выпустил банкноту в €0

Чешский центробанк выпустил банкноту в €0

Чешский центробанк выпустил юбилейную банкноту номиналом в €0. В стране решили отметить 80-летие своего популярного исполнителя Карела Готта, сообщает Rzeczpospolita. Купюра сразу же вызвала ажиотаж среди как коллекционеров, так и простых граждан.

Получить ее можно было только в специальном банкомате, расположенном в книжном магазине музыкальной компании Supraphon в центре Праги. Сотни людей, несмотря на ужасную погоду, – как чехов, так и иностранцев – выстраивались в очередь за день до появления купюры, принеся с собой спальные мешки. Укладывались спать прямо на тротуаре.

Памятную банкноту можно было купить за 50 крон (около €2), а зарезервировать ее заранее было невозможно. Одному человеку выдавали на руки не более двух экземпляров. Всего выпустили 5 тыс. экземпляров, которые распродали в течение нескольких часов. В социальных сетях уже появились объявления перекупщиков с предложением продать памятные деньги по цене 5 тыс. крон и выше.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.