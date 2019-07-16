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Средний возраст перегоняемых в Украину "еврономеров"

Средний возраст перегоняемых в Украину "еврономеров"

По данным компании AUTO-Consulting, за первые 6 месяцев в Украину завезли и легализовали почти 250 тыс. автомобилей с пробегом.

Это в 6 раз больше, чем за полугодие прошлого года.

Еврономера какого возраста популярны:

  • 40% всех авто – 9-15 лет.
  • Средний возраст импортируемых авто в целом – 13 лет.
  • Средний возраст автомобилей в Украине составляет 21,5 года.

Справка Finance.ua

  • С 24 мая значительно увеличились штрафы для «еврономеров».
  • Платить должны не только те лица, которые непосредственно ввезли в Украину «еврономера» (владельцы), но и те, кто на них ездит.
  • Водитель нерастаможенного автомобиля заплатит штраф 8500 грн.
  • Повторное вождение – 17 000 грн или лишение прав на 1 год.
  • Владельцам будет грозить максимальный штраф – 170 000 грн или конфискация машины (по решению суда).

Карты для тех, кто часто за рулем

По материалам Finance.UA
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