Средний возраст перегоняемых в Украину "еврономеров"

По данным компании AUTO-Consulting, за первые 6 месяцев в Украину завезли и легализовали почти 250 тыс. автомобилей с пробегом.

Это в 6 раз больше, чем за полугодие прошлого года.

Еврономера какого возраста популярны:

40% всех авто – 9-15 лет.

Средний возраст импортируемых авто в целом – 13 лет.

Средний возраст автомобилей в Украине составляет 21,5 года.

Справка Finance.ua

С 24 мая значительно увеличились штрафы для «еврономеров».

Платить должны не только те лица, которые непосредственно ввезли в Украину «еврономера» (владельцы), но и те, кто на них ездит.

Водитель нерастаможенного автомобиля заплатит штраф 8500 грн.

Повторное вождение – 17 000 грн или лишение прав на 1 год.