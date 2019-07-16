Новый MacBook Air оказался хуже предшественника

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Недавно Apple представила обновлённый MacBook Air. Его компания решила продавать по более низкой цене, чем модель 2018 года.
Сначала в обновлённом ноутбуке увидели не много отличий от старого: технологию True Tone и цену на $100 ниже. Сейчас же энтузиасты провели тесты MacBook и обнаружили, что в него Apple установила более медленный твердотельный накопитель.
Результаты тестов показали такую скорость SSD с объёмом 256 ГБ: 1,3 ГБ/с при чтении и 1 ГБ/с при записи. У предыдущей версии эти скорости были равны соответственно 2 ГБ/с и 0,9 ГБ/с. Если скорость записи стала немного выше, то чтения снизилась на 35%. Возможно, именно поэтому новинка стала дешевле.
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