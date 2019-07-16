0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Mercedes реабилитировал дизельные двигатели

Mercedes реабилитировал дизельные двигатели

В последние годы дизельные двигатели часто подвергаются резкой критике за то, что они, мол, чрезмерно загрязняют воздух. Однако, новые тесты Green NCAP показали, что и дизельные агрегаты могут быть экологичными. Это убедительно доказал дизельный Mercedes-Benz C200 d 4Matic.

У Mercedes-Benz C200 d 4Matic с дизельным двигателем чистота выхлопа оценена в 10 баллов, то есть по самой высшей оценке. Такой же показатель и у электромобиля Nissan Leaf. В целом же C200 d 4Matic в новых тестах Green NCAP получил 3 звезды из 5 возможных звезд за экологичность. На это повлияли показатели его энергоэффективности. Тем не менее, эти показатели приемлемы для такого автомобиля.

Всего же в новых тестах Green NCAP оценили экологичнолсть пяти моделей. Высшую оценку в 5 звезд получил электромобиль Nissan Leaf. 4 звезды у Opel Corsa пятого поколения, оснащенного 1,0 л бензиновым двигателем.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.