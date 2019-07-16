Mercedes реабилитировал дизельные двигатели

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В последние годы дизельные двигатели часто подвергаются резкой критике за то, что они, мол, чрезмерно загрязняют воздух. Однако, новые тесты Green NCAP показали, что и дизельные агрегаты могут быть экологичными. Это убедительно доказал дизельный Mercedes-Benz C200 d 4Matic.
У Mercedes-Benz C200 d 4Matic с дизельным двигателем чистота выхлопа оценена в 10 баллов, то есть по самой высшей оценке. Такой же показатель и у электромобиля Nissan Leaf. В целом же C200 d 4Matic в новых тестах Green NCAP получил 3 звезды из 5 возможных звезд за экологичность. На это повлияли показатели его энергоэффективности. Тем не менее, эти показатели приемлемы для такого автомобиля.
Всего же в новых тестах Green NCAP оценили экологичнолсть пяти моделей. Высшую оценку в 5 звезд получил электромобиль Nissan Leaf. 4 звезды у Opel Corsa пятого поколения, оснащенного 1,0 л бензиновым двигателем.
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