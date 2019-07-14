Tesla Model 3 установила новый мировой рекорд

Нельзя отрицать тот факт, что Tesla является королем дрэга. Как правило, основные рекорды скорости и разгона устанавливает Tesla Model S, но не в этот раз.

В сети появилось свежее видео с заездом Tesla Model 3 на Bandimere Speedway. В ходе гонок электрокар проводит несколько заездов.

Мировой рекорд был установлен во время заезда с мотоциклом. Хотя пока еще не официально, время показывает, что Model 3 действительно побила предыдущий рекорд на участке в 1/4 мили.

Некоторое время назад DragTimes записали 11.782-секундный заезд в Model 3 Performance. Позже время удалось побить, проехав участок за 11.722 секунды. И затем — 11.587.