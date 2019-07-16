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Автомобили оценивают по самым разным критериям. Например, по расходу топлива. Но настоящие автомобилисты первым делом интересуются, какова его мощность и максимальная скорость. Предлагаем вашему вниманию 11 самых мощных серийных автомобилей в мире. У каждой этой машины мощность мотора превышает 700 «лошадей».
Gumpert Apollo S — 750 л.с.
Немецкий суперкар Gumpert Apollo S оснащается 4,2 л твин-турбо двигателем V8 мощностью 740 л.с. и 875 Нм крутящего момента. Максимальная скорость – 360 км/ч.
Aston Martin One-77 — 750 л.с.
Всего было сделано 77 экземпляров суперкара Aston Martin One-77. Он получил 12-цилиндровый V-образный атмосферный двигатель объёмом 7,3 литра, мощностью 760 л.с. и 750 Нм крутящего момента.
HTT Plethore LC-750 — 750 л.с.
HTT Plethore LC-750 – это первый канадский суперкар. Он оснащается 6,2 л двигателем V мощностью 750 л.с. и 888 Нм крутящего момента.
Iconic AC Roadster — 825 л.с.
Iconic AC Roadster может похвастаться мотором мощностью 825 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3 секунды при максимальной скорости 320 км/ч.
Koenigsegg Agera — 910 л.с.
Шведский гиперкар Koenigsegg Agera дебютировал в 2010 году. Он получил 5,0 л двигатель V8 мощностью 910 л.с. (по другим данным – 940 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 3,1 секунды.
Laraki Fulgura — 920 л.с.
Laraki Fulgura – это первый африканский спорткар. Он появился в 2003 году. Мощность его 6,0 л двигателя V12 достигает 920 л.с.
Bristol Fighter T — 1 012 л.с.
Британский суперкар Bristol Fighter T начали выпускать в 2004 году. Мощность его мотора — 1 012 л.с.
Zenvo ST1 — 1 089 л.с.
Датское спортивное купе Zenvo ST1 выпускают с 2009 года. Мощность его 6,8 л турбированного двигателя V8 составляет 1 089 л.с. Есть и более мощные версии.
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport — 1 184 л.с.
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – это самая мощная версия Bugatti Veyron. Этот суперкар появился в 2010 году. Мощность его мотора — 1 184 л.с. и 1500 Нм крутящего момента.
Hennessey Venom GT — 1 200 л.с.
Hennessey Venom GT выпускали в 2010-2016 годах. Мощность его двигателя достигала 1 200 л.с.
SSC Ultimate Aero II — 1 350 л.с.
Производство американского суперкара SSC Ultimate Aero II началось в 2004 году, а закончилось через год – в 2005 году. В последующие годы выпускали модификации этой модели. Мощность двигателя — 1 350 л.с.
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