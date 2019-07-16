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Volkswagen внедряет в Passat новые технологии

Volkswagen внедряет в Passat новые технологии

Volkswagen разработал новую, более современную, механическую коробку передач MQ281, которая заменит коробки MQ250 и MQ350. Первой моделью в линейке немецкого автогиганта её получит VW Passat нового поколения.

Главные достоинства MQ281 – небольшой выброс вредных веществ (5 гр/км), крутящий момент на уровне от 200 до 340 Нм (благодаря этому она подходит для самых разных бензиновых и дизельных двигателей). Значит, эта новая механическая коробка передач будет работать с двигателями, начиная от 1,0 л бензинового TSI мощностью 113 л.с, и заканчивая 2,0 л TDI.

Volkswagen уже начал серийное производство новой механической коробки передач на своих заводах в Барселоне (Испания) и Кордобе (Аргентина). Первым её получит VW Passat нового поколения, на который, кстати, в Европе уже открыт прием заявок (по цене от 34 720 евро за версию с 1,6 л двигателем). В дальнейшем MQ281 получит другие модели VW, в том числе хэтчбеки и кроссоверы.

По материалам autonews.ua
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