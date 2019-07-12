Volvo объявляет о старте продаж двух моделей (фото)

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В Украине стартуют продажи двух новинок от шведского автопроизодителя: универсал Volvo V60 Cross Country и седан Volvo S60. В третьем поколении они сменили платформу и получили целую лавину современных технологий.
В первую очередь в основу легла новая модульная фирменная архитектура Scalable Product Architecture (SPA), которая позволяет устанавливать и гибридные агрегаты. Но к нам пока везут только бензиновые версии, а дизельных не будет в принципе. Под капотом будет размещаться двухлитровый четырехцилиндровый турбированный мотор на 190 л.с. и 300 Нм в паре с восьмиступенчатым автоматом. Появятся и полноприводные трансмиссии, но там двухлитровый мотор будет выдавать уже 250 л.с. и 350 Нм.
Главным образом производитель акцентирует внимание на том, что в третьем поколении 60-ая серия получает комплекс систем активной безопасности уже в стартовых версиях. Он станет единственным представителем сегмента с таким внушительным набором и высоким уровнем защиты, оценеными Euro NCAP на максимальном уровне.
Тут есть система Volvo City Safety с функцией Autobrake, спасающей пешеходов и водителя от столкновений, система автоматического экстренного торможения. Функция Pilot Assist работает на скорости до 130 км/час и облегчает управление автомобилем на магистралях и в тесном городе. Во избежание сложных ситуаций на дорогах из-за погодных условий в Volvo S60 предусмотрена система предотвращения съезда с дороги (Run-off road Mitigation). Это инновационное решение обнаруживает вероятность съезда автомобиля с траектории на скорости 65–140 км/ч. А дополнительная система Run-off Road Protection уменьшит негативные последствия, если не удалось избежать съезда.
Новинки будут представлены в двух комплектациях – R-Design и Inscription и отличаться деталями в салоне и экстерьере, а также насыщенностью дополнительных опций. Универсал имеет некое подобие кроссоверности в виде рейлингов на крыше и дополнительных 60 мм в клиренсе.
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