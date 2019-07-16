К 2027 году мировой рынок зарядных станций будет расти

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Мировой рынок зарядных станций для электромобилей может вырасти более чем на 29% в течение 2019-2027 годов.
Об этом информирует в отчете Absolute Markets Insights.
Будущий рост мирового рынка зарядных станций для электромобилей за ключевыми игроками: Schneider Electric SE, Eaton Corporation PLC, Engie SA, ABB Group.
Ожидается, что рост продаж электромобилей благодаря инициативам правительства в отношении выгодных субсидий и налоговых льгот будет стимулировать мировой рынок зарядных станций для электромобилей в течение прогнозируемого периода.
Минимальные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и повышение осведомленности потребителей об экологических преимуществах еще больше стимулируют потребителей использовать электромобили, что также способствует росту спроса на рынке зарядных станций для электромобилей. Более того, растущая цена на топливо побуждает людей выбирать более энергоэффективные альтернативы. Ряд факторов постоянно ускоряют рост рынка зарядных станций для электромобилей.
Зарядные станции для электромобилей постоянного тока требуют минимального времени для зарядки аккумулятора электромобилей по сравнению со зарядными станциями для электромобилей переменного тока.
Сегмент зарядных станций для электромобилей Level 2 составил максимальную долю рынка в 2018 году, поскольку он совместим со всеми видами электромобилей. Тип быстрого зарядного устройства постоянного тока CHAdeMO, который лидировал и одинаков во всем мире, сейчас активно замещается европейским стандартом CCS Combo (Type 1/Type 2).
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, будет наблюдаться самый быстрый рост спроса на зарядные станции для электромобилей в 2019-2027 годах.
На рынке зарядных станций для электромобилей доминирует ряд игроков, среди которых основными являются Schneider Electric SE, Eaton Corporation PLC, Engie SA, ABB Group и General Electric Company. Эти компании в отрасли придерживаются различных типов стратегий для укрепления своей собственной позиции на рынке. Ожидается, что эти игроки будут вкладывать больше средств в исследования и разработки новых продуктов.
Таким образом, компании-производители, вероятно, будут сотрудничать с потребителями, находящимися в отрасли электромобилей, в поисках новых инновационных продуктов.
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