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Во сколько обойдется высадка человека на Луну

Во сколько обойдется высадка человека на Луну

Расходы на реализацию планов возвращения человека на Луну могут оказаться значительно ниже, чем планировалось ранее.

Об этом рассказал на телефонном брифинге для журналистов руководитель NASA Джеймс Брайденстайн.

“Я публично в прошлом говорил, что это (общий уровень расходов – ред.) может составить от 20 до 30 млрд долларов. Хочу сказать, что это может быть существенно ниже в связи с развитием некоторых партнерств (с частными компаниями), которое происходит сейчас. <…> Считаю, что это может быть существенно меньше, чем 20 млрд долларов в срок до 2024 года”, – отметил Брайденстайн.

По его словам, NASA надеется, что часть расходов на проект высадки астронавтов на Луне возьмут на себя и другие страны, которые примут то или иное участие в его осуществлении.

Также Брайденстайн подтвердил, что NASA планирует использовать для пилотируемого полета на Луну тяжелую ракету Space Launch System и корабль Orion.

Кроме того, он напомнил, что США рассчитывают высадить на Луне прежде всего астронавта женского пола.

По материалам ИТАР-ТАСС
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