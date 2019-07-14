Во сколько обойдется высадка человека на Луну

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Расходы на реализацию планов возвращения человека на Луну могут оказаться значительно ниже, чем планировалось ранее.
Об этом рассказал на телефонном брифинге для журналистов руководитель NASA Джеймс Брайденстайн.
“Я публично в прошлом говорил, что это (общий уровень расходов – ред.) может составить от 20 до 30 млрд долларов. Хочу сказать, что это может быть существенно ниже в связи с развитием некоторых партнерств (с частными компаниями), которое происходит сейчас. <…> Считаю, что это может быть существенно меньше, чем 20 млрд долларов в срок до 2024 года”, – отметил Брайденстайн.
По его словам, NASA надеется, что часть расходов на проект высадки астронавтов на Луне возьмут на себя и другие страны, которые примут то или иное участие в его осуществлении.
Также Брайденстайн подтвердил, что NASA планирует использовать для пилотируемого полета на Луну тяжелую ракету Space Launch System и корабль Orion.
Кроме того, он напомнил, что США рассчитывают высадить на Луне прежде всего астронавта женского пола.
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