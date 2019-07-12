ГФРР профинансирует 280 проектов Нового образовательного пространства

Минрегионстрой и Госфонд регионального развития (ГФРР) готовы профинансировать еще 280 проектов строительства и реконструкции школ и детсадов. Поэтому уже одобрено финансирование 277 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов на сумму более 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

«Почти 280 проектов по строительству, реконструкции и капремонту школ и детсадов уже одобрены к реализации в этом году за счет Госфонда регионального развития. В рамках их реализации также предполагается внедрение нового образовательного пространства – это создание мотивирующего и креативного дизайна снаружи и внутри, проведение энергомодернизации – утепление фасада, замена окон, закупка необходимого современного оборудования или мебели, создание всех необходимых условий безбарьерного доступа и инклюзивного образования. Все это нужно делать, чтобы наши дети хотели учиться. Это главная цель НОП»- отметил он.

Уже более 500 украинских школ и детсадов активно внедряют принципы #НОП. Реализует проект Минрегион совместно с Министерством образования и науки Украины и местными властями. Основные принципы НОП – это энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство, инклюзия и безбарьерность.

В целом уже одобрено финансирование из Госфонда регионального развития (ГФРР) на реализацию 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и другие важные региональные проекты.

В разрезе регионов это:

22 проекта в Винницкой области,

24 проекта в Волынской,

15 – в Днепропетровской,

51 – в Донецкой,

43 – в Житомирской,

50 – в Закарпатской,

23 – в Запорожской,

52 – в Ивано-Франковской,

10 – в Киевской,

10 – в Кировоградской,

41 – в Луганской,

52 – во Львовской,

5 – в Николаевской,

14 – в Одесской,

6 – в Полтавской,

22 – в Ровенской,

37 – в Сумской,

44 – в Тернопольской,

24 – в Харьковской,

31 – в Херсонской,

49 – в Хмельницкой,

16 – в Черкасской,

25 – в Черновицкой,

32 – в Черниговской