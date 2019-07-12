ГФРР профинансирует 280 проектов Нового образовательного пространства

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Минрегионстрой и Госфонд регионального развития (ГФРР) готовы профинансировать еще 280 проектов строительства и реконструкции школ и детсадов. Поэтому уже одобрено финансирование 277 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов на сумму более 2,5 млрд грн.
Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
«Почти 280 проектов по строительству, реконструкции и капремонту школ и детсадов уже одобрены к реализации в этом году за счет Госфонда регионального развития. В рамках их реализации также предполагается внедрение нового образовательного пространства – это создание мотивирующего и креативного дизайна снаружи и внутри, проведение энергомодернизации – утепление фасада, замена окон, закупка необходимого современного оборудования или мебели, создание всех необходимых условий безбарьерного доступа и инклюзивного образования. Все это нужно делать, чтобы наши дети хотели учиться. Это главная цель НОП»- отметил он.
Уже более 500 украинских школ и детсадов активно внедряют принципы #НОП. Реализует проект Минрегион совместно с Министерством образования и науки Украины и местными властями. Основные принципы НОП – это энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство, инклюзия и безбарьерность.
В целом уже одобрено финансирование из Госфонда регионального развития (ГФРР) на реализацию 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и другие важные региональные проекты.
В разрезе регионов это:
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