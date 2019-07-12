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ГФРР профинансирует 280 проектов Нового образовательного пространства

ГФРР профинансирует 280 проектов Нового образовательного пространства

Минрегионстрой и Госфонд регионального развития (ГФРР) готовы профинансировать еще 280 проектов строительства и реконструкции школ и детсадов. Поэтому уже одобрено финансирование 277 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов на сумму более 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

«Почти 280 проектов по строительству, реконструкции и капремонту школ и детсадов уже одобрены к реализации в этом году за счет Госфонда регионального развития. В рамках их реализации также предполагается внедрение нового образовательного пространства – это создание мотивирующего и креативного дизайна снаружи и внутри, проведение энергомодернизации – утепление фасада, замена окон, закупка необходимого современного оборудования или мебели, создание всех необходимых условий безбарьерного доступа и инклюзивного образования. Все это нужно делать, чтобы наши дети хотели учиться. Это главная цель НОП»- отметил он.

Уже более 500 украинских школ и детсадов активно внедряют принципы #НОП. Реализует проект Минрегион совместно с Министерством образования и науки Украины и местными властями. Основные принципы НОП – это энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство, инклюзия и безбарьерность.

В целом уже одобрено финансирование из Госфонда регионального развития (ГФРР) на реализацию 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и другие важные региональные проекты.

В разрезе регионов это:

  • 22 проекта в Винницкой области,
  • 24 проекта в Волынской,
  • 15 – в Днепропетровской,
  • 51 – в Донецкой,
  • 43 – в Житомирской,
  • 50 – в Закарпатской,
  • 23 – в Запорожской,
  • 52 – в Ивано-Франковской,
  • 10 – в Киевской,
  • 10 – в Кировоградской,
  • 41 – в Луганской,
  • 52 – во Львовской,
  • 5 – в Николаевской,
  • 14 – в Одесской,
  • 6 – в Полтавской,
  • 22 – в Ровенской,
  • 37 – в Сумской,
  • 44 – в Тернопольской,
  • 24 – в Харьковской,
  • 31 – в Херсонской,
  • 49 – в Хмельницкой,
  • 16 – в Черкасской,
  • 25 – в Черновицкой,
  • 32 – в Черниговской
  • 9 – в городе Киев.
По материалам Finance.UA
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