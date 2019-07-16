Продукты, которые больше всего подорожали за месяц

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По данным Госстата, в июне больше всего подорожали яблоки.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В июне больше всего подорожали:
Белый хлеб из муки первого сорта, ржаной хлеб, батон и вареная колбаса подорожали на 1,5%. Куриная тушка, гречка, мороженая рыба подорожали от 0,5% до 1%.
Больше всего подешевели в июне:
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