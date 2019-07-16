Продукты, которые больше всего подорожали за месяц

По данным Госстата, в июне больше всего подорожали яблоки.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В июне больше всего подорожали:

Картофель – на 23%, в среднем стоимость составляла 17,3 грн/кг.

Сахар – на 6% вырос до 15,2 грн/кг.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 4%, до 24,1 грн.

Пшено – на 4%, до 36,1 грн/кг.

Белый хлеб из муки первого сорта, ржаной хлеб, батон и вареная колбаса подорожали на 1,5%. Куриная тушка, гречка, мороженая рыба подорожали от 0,5% до 1%.

Больше всего подешевели в июне: