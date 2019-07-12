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Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)

Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)

Автомобильный производитель Aston Martin впервые вывел на трассу свой новый суперкар Valkyrie. Он проехался по гоночной трассе в Сильверстоуне.

Об этом пишет Motor1.

Валькирия позиционируется производителем как самая быстрая машина в мире, допущенная на дороги.

Это убеждение подкреплено информацией о двигателе, находящемся сзади – атмосферный Cosworth V12, который выдает 1000 лошадиных сил и может развивать скорость до 11 100 оборотов в минуту.

Более того, с помощью гибридных двигателей Valkyrie развивает в целом 1160 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

В Сильверстоуне проходила публичная демонстрация возможностей амбициозной новинки в рамках Гран-При Великобритании. За рулем находился гонщик Крис Гудвин.

Компания Aston Martin запланировала произвести 150 экземпляров суперкара. Все они были распроданы за сумму от $3,2 до $ 4,5 млн.

По материалам Корреспондент.net
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