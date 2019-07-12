Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)

Автомобильный производитель Aston Martin впервые вывел на трассу свой новый суперкар Valkyrie. Он проехался по гоночной трассе в Сильверстоуне.

Об этом пишет Motor1.

Валькирия позиционируется производителем как самая быстрая машина в мире, допущенная на дороги.

Это убеждение подкреплено информацией о двигателе, находящемся сзади – атмосферный Cosworth V12, который выдает 1000 лошадиных сил и может развивать скорость до 11 100 оборотов в минуту.

Более того, с помощью гибридных двигателей Valkyrie развивает в целом 1160 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

В Сильверстоуне проходила публичная демонстрация возможностей амбициозной новинки в рамках Гран-При Великобритании. За рулем находился гонщик Крис Гудвин.

Компания Aston Martin запланировала произвести 150 экземпляров суперкара. Все они были распроданы за сумму от $3,2 до $ 4,5 млн.