Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)

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Автомобильный производитель Aston Martin впервые вывел на трассу свой новый суперкар Valkyrie. Он проехался по гоночной трассе в Сильверстоуне.
Об этом пишет Motor1.
Валькирия позиционируется производителем как самая быстрая машина в мире, допущенная на дороги.
Это убеждение подкреплено информацией о двигателе, находящемся сзади – атмосферный Cosworth V12, который выдает 1000 лошадиных сил и может развивать скорость до 11 100 оборотов в минуту.
Более того, с помощью гибридных двигателей Valkyrie развивает в целом 1160 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.
В Сильверстоуне проходила публичная демонстрация возможностей амбициозной новинки в рамках Гран-При Великобритании. За рулем находился гонщик Крис Гудвин.
Компания Aston Martin запланировала произвести 150 экземпляров суперкара. Все они были распроданы за сумму от $3,2 до $ 4,5 млн.
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