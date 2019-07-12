В каких банках держат деньги самые состоятельные украинцы - статистика НБУ

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Национальный банк Украины назвал банки, которым отдают предпочтение состоятельные украинцы.
По данным НБУ, по состоянию на 1 июня 2019 года среди банков, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов (то есть за исключением Ощадбанка), наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 тыс. грн было:
Наибольшая сумма вкладов свыше 500 тыс. грн:
В целом, наибольшее количество вкладчиков среди украинских банков имеют:
Наибольшие суммы вкладов физлиц на отчетную дату имели:
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