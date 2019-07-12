В каких банках держат деньги самые состоятельные украинцы - статистика НБУ

Национальный банк Украины назвал банки, которым отдают предпочтение состоятельные украинцы.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июня 2019 года среди банков, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов (то есть за исключением Ощадбанка), наибольшее количество вкладов на сумму свыше 500 тыс. грн было:

в ПриватБанке (38 тыс.),

Альфа-Банке (7,3 тыс.),

Укрэксимбанке (7 тыс.),

Райффайзен Банке Аваль (6,5 тыс.),

УкрСиббанке (6,4 тыс).

Наибольшая сумма вкладов свыше 500 тыс. грн:

в ПриватБанке (47,8 млрд грн),

Альфа-Банка (17,6 млрд грн),

Укрэксимбанка (17,1 млрд грн),

Укргазбанка (10,53 млрд грн),

Райффайзен Банка Аваль (10,52 млрд грн).

В целом, наибольшее количество вкладчиков среди украинских банков имеют:

ПриватБанк (21,8 млн человек, причем у 5,25 млн человек вклады до 10 грн);

Райффайзен Банк Аваль (2,4 млн человек, причем у 695 тыс. вклады до 10 грн);

УкрСиббанк (2,16 млн, причем у 834 тыс. вклады до 10 грн);

Альфа-Банк (1,95 млн, причем у 1,27 вклады до 10 грн);

ПУМБ (1,88 млн, причем у 1,26 млн вклады до 10 грн).

Наибольшие суммы вкладов физлиц на отчетную дату имели:

ПриватБанк (182,2 млрд грн);

Альфа-Банк (33,5 млрд грн);

Райффайзен Банк Аваль (27 млрд грн);

Укрэксимбанк (26,6 млрд грн);

Укргазбанк (22,9 млрд грн).

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