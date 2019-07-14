Импорт дизтоплива из РФ вырос почти на четверть (инфографика)

Объем импорта дизельного топлива из России в первом полугодии 2019 года увеличился на 23,2% (на 260 тыс. т), до 1,38 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95.

Доля российского ДТ в балансе украинского рынка выросла до 44% против 38% в первом полугодии 2018 года.

Российские поставки полностью покрыли возросшие потребности украинского рынка, который в первом полугодии увеличился на 8,2% (на 238 тыс. т), до 3,15 млн т.

Основной рост поставок российского топлива обеспечил нефтепродуктопровод Самара—Западное направление. Импорт по нему вырос на 20,8% (на 216 тыс. т), до 1,25 млн т. Из этого объема 985,5 тыс. т было поставлено через терминалы ПрикарпатЗападтранса (рост на 9% к аналогичному периоду), остальные 270 тыс. т зашли в Украину по смешанной логистической схеме — были перевалены на трубопроводном терминале в Гомеле (Беларусь) в ж/д-цистерны и отправлены в Украину.

Железнодорожные поставки топлива НПЗ Лукойл выросли на 52,3% (на 43,3 тыс. т), до 125,7 тыс. т.

Поставки из других источников остались практически на уровне первого полугодия 2018 года. Из Беларуси импортировано 1,03 млн т (+0,1% к первому полугодию 2018 года), из Литвы — 183,6 тыс. т (+1,6%). Морские поставки сократились на 14,4%, до 168,5 тыс. т.

Внутреннее производство ДТ выросло на 0,8%, до 385 тыс. т. Его доля в балансе рынка снизилась с 13% до 12%.



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