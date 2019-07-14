Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистика

С начала года почти 2 тыс. украинцев получили разрешение на выезд на постоянное место жительства в США.

Статистику приводят в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы.

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Так, 1996 граждан Украины получили такое разрешение на май. В 2018 году таких было 3358, тогда как в 2014-м – 1368.

Также в этом году уже 128 украинцев получили разрешение на выезд в Беларусь, 366 – в Литву, 90 – в Молдову, 411 – в Германию, 146 – в Польшу, 331 – в Россию, 174 – в Венгрию и 151 – в Чехию.