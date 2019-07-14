Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистика

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С начала года почти 2 тыс. украинцев получили разрешение на выезд на постоянное место жительства в США.
Статистику приводят в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы.
Читайте также: За 5 лет желающих получить украинское гражданство стало вдвое меньше
Так, 1996 граждан Украины получили такое разрешение на май. В 2018 году таких было 3358, тогда как в 2014-м – 1368.
Также в этом году уже 128 украинцев получили разрешение на выезд в Беларусь, 366 – в Литву, 90 – в Молдову, 411 – в Германию, 146 – в Польшу, 331 – в Россию, 174 – в Венгрию и 151 – в Чехию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закон о языке вступил в силу: кого и на сколько смогут штрафоватьВчера, 11:53 - 6515 45
Украина наращивает дефицит внешней торговлиВчера, 10:45 - 1187 21
Vodafone повышает стоимость некоторых тарифовВчера, 11:36 - 2560 11
В каких банках держат деньги самые состоятельные украинцы - статистика НБУВчера, 13:03 - 3445 4
Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на первичном рынке жильяВчера, 20:01 - 1392 3
Кому пересчитают пенсии в 2020 годуВчера, 14:02 - 14655
Украинцам объяснили, можно ли оформить субсидию в случае постоянного проживания за границейВчера, 09:03 - 10350
Руководителя таможенного поста задержали за "откаты" на растаможке автомобилейВчера, 13:22 - 9831
Закон о языке вступил в силу: кого и на сколько смогут штрафоватьВчера, 11:53 - 6515 45
В каких банках держат деньги самые состоятельные украинцы - статистика НБУВчера, 13:03 - 3445 4
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)Вчера, 15:10 - 623 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуПозавчера, 15:20 - 1286 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1453
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1624
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3709