МЭРТ планирует до 2021 года увеличить добычу урана в Украине более чем вдвое

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что реализация инвестиционного проекта по развитию производственных мощностей Новоконстантиновской шахты позволит увеличить добычу урана с 336 тонн в 2018 году до 701 тонны в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как напомнили в пресс-службе, 29 мая 2019 г. Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов рассмотрела и одобрила инвестиционный проект по развитию производственных мощностей Новоконстантиновской шахты.

“Целью программы является увеличение годового производства уранового оксидного концентрата до 2480 тонн, что, в свою очередь, составляет годовую потребность всей атомной энергогенерации Украины. Атомные электростанции составляют наибольшую долю в производстве электроэнергии нашей страны, а следовательно, обеспеченность собственным сырьем для производства атомной энергии – большой шаг к энергетической независимости страны и ее безопасности”, – прокомментировал вицепремьер-министр Степан Кубив.

Общая стоимость реализации проекта составляет 2,9 млрд грн. По состоянию на 1 января 2019 г. Новоконстантиновская шахта за свой счет профинансировала проект на почти 344 млн. Таким образом, необходимая для завершения реализации проекта сумма финансовых ресурсов сейчас составляет около 2,6 млрд грн: 1,38 млрд грн за счет предприятия и около 1,21 млрд грн – за счет государства.

Ожидается, что в результате реализации этого инвестиционного проекта уже в 2021 году шахта сможет увеличить добычу урана до 701 тонны в год (в 2018 году добыто 336 тонн урана).

Проект обеспечит создание 200 новых рабочих мест. Поступления в местный бюджет составят около 29,8 млн грн, тогда как поступления в государственный бюджет достигнут почти 8,5 млрд грн.