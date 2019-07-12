Украинцы стали жертвами новой схемы мошенников

Украинцы, доверившись обещаниям “аннулировать” кредит в любом банке и организации, добровольно переводят мошенникам тысячи гривен. В результате они остаются с кредитом, но без денег.

Несколько дней назад в Межбанковской ассоциации членов платежных систем заявили: сразу несколько организаций собирают с клиентов деньги за якобы удаление информации о их долгах и оставляют доверчивых украинцев с носом.

“В течение 5-7 часов информация о вас удаляется из всех баз. Вы больше никому не должны”, – обещает оператор Андрей.

Две тысячи гривен нужно заплатить якобы “работодателю” Андрея. А тот уже удалит информацию из всех существующих реестров (а их 4) и даже реестра НБУ.

Подобные реестры должников – единая система, в которую банки и кредитные союзы скидывают информацию о тех, кто не вернул им деньги. Делается это для того, чтобы в другом финансовом учреждении могли проверить потенциального клиента и, если у него уже есть непогашенные долги, не давать ему деньги и не рисковать.

У каждой организации, которая пользуется реестром, есть свой персональный номер. Но если даже из всех реестров исчезнет вся информация о должнике, это ровным счетом ничего не изменит. Как поясняет пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, информация о должнике в любом случае остается на его счету.

“Информация о клиенте и его задолженности хранится в различных базах, а самое главное – кредитный счет клиента, на котором информация о движении средств и сумме задолженности. Нет никакой физической возможности внести извне изменения в эти базы. Внутри банка это невозможно”, – поясняет Серга.

Но даже если предположить, что кто-то удалит информацию из одного из кредитных реестров, которыми пользуются банки, или даже из всех четырех реестров, что практически невозможно, в лучшем случае такой клиент сможет попробовать получить кредитку в другом банке. И, конечно же, долг останется и его придется погашать.