Иностранцы продолжают скупать наши облигации, — НБУ

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По данным НБУ, портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 12 июля вырос на 0,74 млрд грн и достиг нового исторического рекорда – 65,16 млрд грн.
В то же время портфель ОВГЗ в собственности банков сократился на 0,73 млрд грн (на 0,22%) – до 329,26 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,39 млрд грн (на 1,71%) – до 23,06 млрд грн, физлиц – изменился незначительно.
В целом портфель ОВГЗ увеличился на 0,44 млрд грн (на 0,06%) – до 763,38 млрд грн.
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