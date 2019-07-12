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Иностранцы продолжают скупать наши облигации, — НБУ

Иностранцы продолжают скупать наши облигации, — НБУ

По данным НБУ, портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 12 июля вырос на 0,74 млрд грн и достиг нового исторического рекорда – 65,16 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности банков сократился на 0,73 млрд грн (на 0,22%) – до 329,26 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,39 млрд грн (на 1,71%) – до 23,06 млрд грн, физлиц – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 0,44 млрд грн (на 0,06%) – до 763,38 млрд грн.

По материалам Hubs
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