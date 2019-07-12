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Кража монет из фонтана стоила туристу 550 евро

Кража монет из фонтана стоила туристу 550 евро

Полиция Рима задержала туриста из Нидерландов, когда он воровал монеты из фонтана.

Об этом сообщает издание Roma Today.

На рассвете 14 июля полицейский патруль осуществлял дежурство на Пьяцца Навона и увидел в одном из фонтанов – фонтане Мавра – человека, который собирал монеты. Увидев правоохранителей, мужчина попытался спрятать монеты в кармане.

Задержанным оказался 36-летний турист из Нидерландов, во время обыска монеты нашли и конфисковали, а туристу выписали штраф в размере 550 евро.

Недавно власти Рима ввели жесткие правила, чтобы ограничить неприемлемое поведение туристов. Закон был временной мерой, но стал постоянным. Он значительно расширяет полномочия полиции, в частности, он предусматривает запрет на купание в фонтанах.

По материалам hromadske.tv
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