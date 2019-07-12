Кража монет из фонтана стоила туристу 550 евро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Полиция Рима задержала туриста из Нидерландов, когда он воровал монеты из фонтана.
Об этом сообщает издание Roma Today.
На рассвете 14 июля полицейский патруль осуществлял дежурство на Пьяцца Навона и увидел в одном из фонтанов – фонтане Мавра – человека, который собирал монеты. Увидев правоохранителей, мужчина попытался спрятать монеты в кармане.
Задержанным оказался 36-летний турист из Нидерландов, во время обыска монеты нашли и конфисковали, а туристу выписали штраф в размере 550 евро.
Недавно власти Рима ввели жесткие правила, чтобы ограничить неприемлемое поведение туристов. Закон был временной мерой, но стал постоянным. Он значительно расширяет полномочия полиции, в частности, он предусматривает запрет на купание в фонтанах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Функции проведения техосмотра предлагают отдать СТО10 ч. назад - 5524 14
Топ-10 запросов на OLX от пользователей Android и iOS (инфографика)Вчера, 22:12 - 2916 10
Метро Киева начинает отказываться от жетонов8 ч. назад - 814 8
Какие зарплаты получают заробитчане в ЧехииВчера, 13:16 - 22798 8
Санкции не помешали: Германия нарастила экспорт в Россию7 ч. назад - 438 6
В Верховной Раде избавляются от старых автомобилей10 ч. назад - 31665 4
Функции проведения техосмотра предлагают отдать СТО10 ч. назад - 5524 14
Какие льготы на получение пенсий имеют медицинские работникиВчера, 20:22 - 4892
Названы самые горячие и самые холодные смартфоны14 ч. назад - 4046 3
Условия для покупок товаров за границей ухудшатся - президент Meest GroupВчера, 18:23 - 3992 6
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу3 ч. назад - 165
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Вчера, 15:26 - 666
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1289
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3381
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 646