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Kyiv Boryspil Express перевез полмиллиона пассажиров

Kyiv Boryspil Express перевез полмиллиона пассажиров

Железнодорожным экспрессом, соединяющим Киев с Международным аэропортом «Борисполь», уже воспользовались 500 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

“Если в декабре прошлого года – на старте проекта – экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3100”, – говорится в сообщении.

Планы Укрзализныци по развитию экспресса

  • открытие остановки на станции Выдубичи,
  • увеличение подвижного состава на маршруте.

С 10 мая 2019 на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами.

В часы пик курсирует шесть сдвоенных поездов:

  • №830 Киев (11:02) – Борисполь (11:41),
  • №829 Борисполь (11:44) – Киев (12:26),
  • №834 Киев (13:00) – Борисполь (13:38),
  • №833 Борисполь (13:58) – Киев (14:38)
  • №842 Киев (17:00) – Борисполь (17:38)
  • №841 Борисполь (17:41) – Киев (18:20).

Мои Fiнансы:

  • Экспресс курсирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. С графиком курсирования поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.
  • Билеты можно приобрести в киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе над 14-й путем на вокзале в Киеве.
  • Для приобретения билета за наличный расчет организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах.
  • В аэропорту «Борисполь» билеты можно приобрести в кассах и терминалах, расположенных на входе на железнодорожную платформу.
  • На станции Дарница билеты можно приобрести в кассе № 2.
  • Стоимость билета – 80 грн.
По материалам Finance.UA
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