Kyiv Boryspil Express перевез полмиллиона пассажиров

Железнодорожным экспрессом, соединяющим Киев с Международным аэропортом «Борисполь», уже воспользовались 500 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

“Если в декабре прошлого года – на старте проекта – экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3100”, – говорится в сообщении.

Планы Укрзализныци по развитию экспресса

открытие остановки на станции Выдубичи,

увеличение подвижного состава на маршруте.

С 10 мая 2019 на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами.

В часы пик курсирует шесть сдвоенных поездов:

№830 Киев (11:02) – Борисполь (11:41),

№829 Борисполь (11:44) – Киев (12:26),

№834 Киев (13:00) – Борисполь (13:38),

№833 Борисполь (13:58) – Киев (14:38)

№842 Киев (17:00) – Борисполь (17:38)

№841 Борисполь (17:41) – Киев (18:20).

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Экспресс курсирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. С графиком курсирования поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.