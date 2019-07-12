Kyiv Boryspil Express перевез полмиллиона пассажиров

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Железнодорожным экспрессом, соединяющим Киев с Международным аэропортом «Борисполь», уже воспользовались 500 тысяч пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
“Если в декабре прошлого года – на старте проекта – экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3100”, – говорится в сообщении.
Планы Укрзализныци по развитию экспресса
С 10 мая 2019 на указанном маршруте Укрзализныця начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами.
В часы пик курсирует шесть сдвоенных поездов:
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