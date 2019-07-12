Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,71 грн до 25,76 грн (+0,2%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 25,580/25,565 до 25,735/25,765 (+0,6%/+0,8%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 25,57/25,86 до 25,71/25,99 (+0,6%/+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, в конце прошлой недели курс доллара стабилизировался в коридоре 25,5-26,0 грн и в преддверии выборов в Верховную Раду будет двигаться в направлении верхней границы этого диапазона. При этом резких скачков курса ни накануне голосования, ни сразу после его итогов эксперт не ожидает.
“На начавшейся неделе прогнозирую плавный рост доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,9-26,0 грн, а наличный доллар в банках около 25,9/26,1 грн”, – говорит Иосуб.
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