В Украине начнут реформировать систему товарных бирж

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Минэкономразвития и Нацкомиссия по ценным бумагам договорились реформировать систему товарных бирж по лучшим мировым стандартам.
Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.
В Украине подписали Меморандум о совместных усилиях по развитию современной модели организованной торговли товарными активами. Проект хотят привести к международным стандартам. Таким образом, в стране планируют реформировать систему товарных бирж.
Как отмечается, в дальнейшем будет создана инфраструктура. Это будет способствовать привлечению финансовых и стратегических инвесторов для создания современной торговой, клиринговой и расчетной инфраструктуры товарного рынка.
По словам экс-заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, в Украине зарегистрировано около 600 бирж, однако это вовсе не свидетельствует о развитых товарных рынках.
“Планируется привлечь к процессу участников рынка и международных партнеров”, – отметил он.
Кроме этого, ключевыми элементами новой инфраструктуры рынков капитала и товарных рынков станут Центральный контрагент, репозиторий и операторы торговых площадок.
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