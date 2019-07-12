Нового главу таможенной службы обворовали в центре Киева, – СМИ

За день до своего официального вступления в должность главного таможенника Украины Максима Нефьодова обокрали в центре Киева, сообщает Obozrevatel со ссылкой на источник. Неприятная история произошла в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul. Преступнику удалось вытащить из сумки Нефьодова планшет iPad. Сам же глава Гостаможни на инцидент пока публично не отреагировал.

Двух преступников задержали практически сразу в Печерском районе столицы. По обоим правоохранители открыли производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них был ранее судим.

Максим Нефьодов попадает в подобные ситуации не впервые. Например, в июле 2016-го у него угнали автомобиль Infiniti EX35.

Напомним, новоназначенный глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов уже завершил свою работу на должности первого замминистра экономического развития и 15 июля вступил в должность руководителя таможенного ведомства.

«12 июля был последние рабочий день, е-декларацию об увольнении подал, обходной лист подписал, трудовую забрал. Спасибо Министерству экономического развития, буду скучать. С понедельника стоим на таможне», – написал Нефьодов на своей странице в Facebook.