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HTC возродит популярный мини-смартфон

HTC возродит популярный мини-смартфон

Тайваньский производитель HTC собирается удивить потребителей перевыпуском популярной модели 2010 года в крохотном форм-факторе – Wildfire. Новинка получит новое название HTC Wildfire E, чтобы отличаться немного от предшественника.

Производитель рассчитывает занять нишу бюджетных аппаратов. Об этом пишет Сегодня.

Смартфон будет обладать 5,45-дюймовым экраном (18:9) с разрешением HD+. Внутри будет интегрирован 8-ядерный процессор Spreadtrum SC9863 с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти.

Фотокамеры будут представлены двойным модулем 13 МП и 2 МП, а фронтальный – 5 МП. HTC Wildfire E получит весь набор беспроводных модулей Bluetooth 4.2 и 2,4-ГГц Wi-Fi, но без NFC. Питает начинку аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Стоит отметить, что HTC не обновляла смартфоны Wildfire с 2011 года, когда вышла последняя модель. Несмотря на недостатки, смартфон обрел огромную популярность в свое время.

По материалам Сегодня
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