Казахстан не будет продавать землю иностранцам

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Казахстанская земля не будет продаваться иностранным гражданам.
Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 15 июля.
«Что касается иностранцев, земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в Нур-Султане.
Президент отметил, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.
«Правительство и, в частности, Минсельхоз приступили к мониторингу национального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического конца в связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного кодекса в 2021 году. Речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения», — сказал президент.
Он указал, что необходимо принять окончательное решение по данному вопросу.
«Надеюсь, по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии и общественность», — добавил Токаев.
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