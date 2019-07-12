Казахстан не будет продавать землю иностранцам

Казахстанская земля не будет продаваться иностранным гражданам.

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 15 июля.

«Что касается иностранцев, земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в Нур-Султане.

Президент отметил, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

«Правительство и, в частности, Минсельхоз приступили к мониторингу национального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического конца в связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного кодекса в 2021 году. Речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения», — сказал президент.

Он указал, что необходимо принять окончательное решение по данному вопросу.

«Надеюсь, по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии и общественность», — добавил Токаев.