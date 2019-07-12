Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых

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По результатам 2018/2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 млн т зерновых, зернобобовых и муки, что на 10,5 млн т больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 39,9 млн т.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 49,99 млн т, из которых:
Всего муки экспортировано 301,3 тыс. т, из которых:
С начала 2019/2020 МГ по состоянию на 12 июля Украина уже экспортировала 1 млн т зерновых и зернобобовых.
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