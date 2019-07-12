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Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых

Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых

По результатам 2018/2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 млн т зерновых, зернобобовых и муки, что на 10,5 млн т больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 39,9 млн т.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 49,99 млн т, из которых:

  • пшеница и смесь пшеницы и ржи — 15,58 млн т;
  • ячмень — 3,7 млн т;
  • рожь — 87,8 тыс т.;
  • кукуруза — 29,8 млн т;
  • другие зерновые и зернобобовые — 815 тыс. т.

Всего муки экспортировано 301,3 тыс. т, из которых:

  • мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи — 299,9 тыс. т;
  • мука других зерновых культур 1,3 тыс. т.

С начала 2019/2020 МГ по состоянию на 12 июля Украина уже экспортировала 1 млн т зерновых и зернобобовых.

По материалам Минагрополитики
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