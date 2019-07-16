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МВФ дал прогноз сокращения числа работающих в Украине к 2050

МВФ дал прогноз сокращения числа работающих в Украине к 2050

Население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (CESEE), за исключением Турции, значительно сократится в течение следующих 30 лет из-за низкой рождаемости и эмиграции.

Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда.

Как отмечают эксперты фонда, эти изменения будут иметь значительные последствия для экономического рост, уровня жизни и финансовой стабильности.

В частности, МВФ прогнозирует, что, несмотря на законодательное увеличение возраста выхода на пенсию в этих странах, ожидается снижение числа работающих.

По данным фонда, численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польше и Украине сократится к 2050 году более чем на треть.

И даже в некоторых из более мягких случаев (например, Словакия и Сербия) рабочая сила уменьшится на 20% к 2050 году.

Как отмечается в докладе, политика привлечения мигрантов использовалась в некоторых случаях для решения сезонной нехватки рабочей силы. Например, Чехия, Польша и Словакия недавно упростили процедуры для иностранных работников из отдельных стран, не входящие в ЕС (особенно Украины). Тем не менее, большинство стран CESEE не имеют долгосрочных стратегий для внутренней миграции, считают в МВФ.

По материалам РБК-Украина
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