В июле цена на газ уменьшится на 11,7% - Нафтогаз

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НАК “Нафтогаз Украины” рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июле. Цена на газ уменьшится на 11,7%.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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“Следовательно, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов)”, – говорится в сообщении.
По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%. В июне стоимость газа также была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем.
От чего зависит конечная цена газа:
Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.
Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя:
Самой низкой оказалась цена на Украинской энергетической бирже – по ней и была определена стоимость газа на июль.
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