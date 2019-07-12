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В июле цена на газ уменьшится на 11,7% - Нафтогаз

В июле цена на газ уменьшится на 11,7% - Нафтогаз

НАК “Нафтогаз Украины” рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июле. Цена на газ уменьшится на 11,7%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Следовательно, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов)”, – говорится в сообщении.

По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%. В июне стоимость газа также была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем.

От чего зависит конечная цена газа:

Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя:

  • цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц,
  • данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц,
  • средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже,
  • цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую.

Самой низкой оказалась цена на Украинской энергетической бирже – по ней и была определена стоимость газа на июль.

По материалам Finance.UA
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