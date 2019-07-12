В июле цена на газ уменьшится на 11,7% - Нафтогаз

НАК “Нафтогаз Украины” рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июле. Цена на газ уменьшится на 11,7%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Следовательно, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов)”, – говорится в сообщении.

По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%. В июне стоимость газа также была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем.

От чего зависит конечная цена газа:

Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя:

цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц,

данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц,

по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже,

цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую.

Самой низкой оказалась цена на Украинской энергетической бирже – по ней и была определена стоимость газа на июль.