По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,653 млн и 33,022 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 22), максимальный курс продажи доллара 26,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,90-25,91 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активных заявок по доллару на сумму более 55,675 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,0000 – 2 22225,9400 – 100 00025,9000 – 5 00025,8700 – 30 00025,8600 – 41 00025,8500 – 25 00025,8500 – 21 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,8500 – 500

25,8600 – 6 000

25,8600 – 7 200

25,8700 – 6 800

25,8700 – 5 000

25,8800 – 12 000

25,8800 – 11 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9113 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,8596 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.