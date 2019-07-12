С начала года в реестр должников попали более 1 млн украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За последние полгода в реестр должников попали более 1 млн украинцев.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
“В Едином реестре должников отражаются данные о любых имущественных обязательствах: задолженность по алиментам и не уплаченным штрафам. Когда государственным или частным исполнителям поступает исполнительный лист о задолженности, данные переносятся в автоматизированную систему исполнительного производства. Оттуда они автоматически попадают в Единый реестр должников”, – говорится в сообщении.
В ЕРД попадают физические и юридические лица, которые:
Начиная с 2016 года количество должников ежегодно увеличивалось:
Больше всего должников – у ПриватБанка – более 113 тыс. человек.
Государственной судебной администрации задолжали 23 тыс. украинцев.
На третьем месте – ПУМБ, которому задолжали 20 тысяч человек.
У государственной казначейской службы в Киеве – более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем у столичной налоговой (6 тыс. человек).
Какие санкции налагаются на должников?
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топ-10 запросов на OLX от пользователей Android и iOS (инфографика)Вчера, 22:12 - 2012 10
Какие зарплаты получают заробитчане в ЧехииВчера, 13:16 - 21414 6
Условия для покупок товаров за границей ухудшатся - президент Meest GroupВчера, 18:23 - 2553 5
Экспорт украинской водки в Польшу стремительно растет5 ч. назад - 533 4
Функции проведения техосмотра предлагают отдать СТО4 ч. назад - 2611 3
Какие зарплаты получают заробитчане в ЧехииВчера, 13:16 - 21414 6
В Верховной Раде избавляются от старых автомобилей4 ч. назад - 16984 2
Названы самые горячие и самые холодные смартфоны8 ч. назад - 3299 3
Какие льготы на получение пенсий имеют медицинские работникиВчера, 20:22 - 3210
Как менялся курс гривны к доллару в начале лета за последние 5 летВчера, 12:17 - 3020
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Вчера, 15:26 - 472
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1140
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3217
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 614
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1441 1