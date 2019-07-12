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С начала года в реестр должников попали более 1 млн украинцев

С начала года в реестр должников попали более 1 млн украинцев

За последние полгода в реестр должников попали более 1 млн украинцев.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

“В Едином реестре должников отражаются данные о любых имущественных обязательствах: задолженность по алиментам и не уплаченным штрафам. Когда государственным или частным исполнителям поступает исполнительный лист о задолженности, данные переносятся в автоматизированную систему исполнительного производства. Оттуда они автоматически попадают в Единый реестр должников”, – говорится в сообщении.

В ЕРД попадают физические и юридические лица, которые:

  • проиграли суд и не выполнили его решение,
  • не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения),
  • не выплачивают алименты,
  • не выплатили вовремя кредит – банк взимает задолженность через исполнительную надпись нотариуса.

Начиная с 2016 года количество должников ежегодно увеличивалось:

  • за 2016 год в реестр попало более 516 тыс. должников,
  • в 2017-м – 1,2 млн,
  • в 2018-м – еще 1,4 млн.
  • с начала 2019-го в ЕРД попали более 1 миллиона должников.

Больше всего должников – у ПриватБанка – более 113 тыс. человек.

Государственной судебной администрации задолжали 23 тыс. украинцев.

На третьем месте – ПУМБ, которому задолжали 20 тысяч человек.

У государственной казначейской службы в Киеве – более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем у столичной налоговой (6 тыс. человек).

Какие санкции налагаются на должников?

  • Могут не открыть счет в банке. Так, с начала 2019 года банкам запрещено открывать счета должникам. Кроме того, банки обязаны уведомлять исполнительные службы о попытке открыть текущие счета.
  • Могут запретить выезд из страны. Это чаще всего касается плательщиков алиментов.
  • Для тех, кто числится в ЕРД, нотариусы не могут провести ни одной сделки (продажа, покупка и т.д.).
  • Банки могут заблокировать ваши текущие счета и списать с них долги в любой момент.
  • Невозможность расторжения брака с разделом имущества.
  • Факт нахождения в ЕРД публично открыт.
  • Поскольку информация в реестре является открытой, ее могут проверить кредиторы в случае необходимости получения кредита.
  • Информацию в ЕРД могут проверять работодатели при приеме на работу.
По материалам Finance.UA
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