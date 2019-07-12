Как будет работать электронная товарно-транспортная накладная

Отныне все грузовые перевозки можно, на выбор, сопровождать документами в электронном или бумажном виде.

Приказ, которым были внесены изменения в Правила перевозки грузов автомобильным транспортом в Украине, вступил в силу 12 июля 2019 года.

“Благодаря инициативе рынка и Офиса эффективного регулирования Министерство начало двигаться в сторону того, чтобы внести изменения в Приказ №363 и разрешить использовать электронные товарно-транспортные накладные. Это только первый шаг. Мы хотим полностью оцифровать процесс и перевести все товарно-транспортные накладные в электронный формат. Мы видим, что Министерство создаст реестр по модели ProZorro, по модели единого компонента и предоставит участникам рынка возможность генерировать эти электронные товарно-транспортные накладные”, – рассказал Сафаров Фарид Камил оглы, генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины.

Бизнес в направлении внедрения е-ТТН начал работать с Министерством год назад. “В этом случае был полный консенсус и на рынке, и Офис тоже поддержал эту инициативу, и Министерство также включилось. Но на работу требовалось время. Поэтому этот период – хороший результат между очень быстрыми и очень медленными инициативами”, – отметил Алексей Дорогань, исполнительный директор Офиса эффективного регулирования (BRDO).

С предложением перевести товарно-транспортную накладную с бумажного вида в электронный в Союз украинских предпринимателей обратилась компания Delivery. В СУП провели опрос участников рынка, и оказалось, что это большая бумажная работа, которая возлагается где-то на бухгалтеров, где-то – на менеджеров, где-то – на операционных исполнителей. Поэтому это предложение было поддержано, и бизнес совместно высказал его Министерству инфраструктуры.

“По поводу реестра, о котором говорил представитель Министерства инфраструктуры – я уверен, что рынок поддержит. Единственное, что хочу отметить – чтобы доступ к этому реестру и пользованию был бесплатным для участников. И чтобы не случилось, как, к сожалению, происходит со многими реестрами, когда мы должны использовать определенные ключи, которые надо получить в определенном месте. Лучше, чтобы можно было пользоваться любою электронной цифровой подписью, полученным где-угодно. Это очень важно”, – прокомментировал Андрей Ерашов, председатель Комитета по развитию предпринимательства Союза украинских предпринимателей.

Компания Delivery была одной из первых, кто начал тестировать электронную ТТН – на внутренних процессах. А поскольку такая ​​форма документа еще не была включена в официальные правила перевозок, всё дублировали на бумаге.

“Хочу объяснить, почему нам так необходима электронная накладная, когда есть бумажная. Товарно-транспортная накладная – документ, который собирает как минимум три-четыре подписи. Сперва его оформляет грузоотправитель, затем подписывает перевозчик, который в конце пути получает подпись грузополучателя, и возвращает ТТН тому, кто оплачивает услуги. Всё это долго. Иногда документ теряется, а заказчики отказываются оплачивать, пока не получат оригинал – задерживается оплата услуг перевозчиков, компании страдают от того, что деньги вымываются из оборота. Я в свое время предлагал пойти по европейскому пути и вообще отказаться от ТТН. Но у нас так исторически сложилось, что этот документ необходим для бухгалтерского учета. Поэтому переход на электронный вариант – это оптимальное решение, которое будет востребовано. Да, есть еще много моментов, которые надо дорабатывать, но электронная ТТН позволяет оперативно и документы подписывать, и реагировать на проблемы, возникающие в пути”, – сказал Андрей Ивасив, соучредитель Delivery Group.

Е-ТТН будет работать как обычный электронный документ. Отправитель, имея доступ к интернету, может загрузить его в систему, наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и отправить перевозчику и получателю груза. После того, как груз доставят, и он пройдет проверку, получатель поставит на электронную накладную свою КЭП, и документ с подписями всех сторон мгновенно появится в бухгалтериях участников перевозки.

“Электронная товарно-транспортная накладная избавляет от необходимости собирать, администрировать и доставлять бумажные ТТН. Это экономия бумаги. По расчетам экспертов, в Украине печатается около 10 млн товарно-транспортных накладных в месяц. Мы не надеемся, что через месяц все бумажные ТТН станут электронными. Но если к концу года половина этих документов перейдет в цифровой формат, мы сэкономим много бумаги. Но настоящая выгода для предприятий – в экономии времени, которая приводит к эффективному управлению оборотными средствами. И мы уверены: это повысит конкурентоспособность украинской логистики среди стран, которые уже используют е-ТТН”, – отметила Оксана Ферчук, руководитель сервиса обмена электронными документами “Вчасно”.

Украина движется в сторону цифровизации. Это приводит к качественным изменениям, поскольку услуги предоставляются гораздо быстрее, и мы отходим от бумажной эры. Использование электронной ТТН в логистике – реальность, к которой Украина рано или поздно придет.