За 5 лет желающих получить украинское гражданство стало вдвое меньше

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За последние пять лет существенно сократилось количество желающих получить украинское гражданство. Показатель с 2014 года уменьшился почти в два раза.
Об этом сообщает Департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.
“Количество лиц, получивших гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году – 6438 человек. За первые пять месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек”, – говорится в сообщении.
С начала 2019 года количество лиц, получивших гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, составило 29.
В 2018 году таких было 70.
В 2014 году – 125.
Приняты в гражданство Украины по Указу Президента Украины в этом году – 652, в прошлом – 983, а в 2014-м – 1339.
Основания для предоставления украинского гражданства:
В соответствии со статьей 9 Закона Украины “О гражданстве Украины”, иностранец или лицо без гражданства могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство Украины. Условиями принятия в гражданство Украины являются (одновременное выполнение)*:
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