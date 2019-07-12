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За 5 лет желающих получить украинское гражданство стало вдвое меньше

За 5 лет желающих получить украинское гражданство стало вдвое меньше

За последние пять лет существенно сократилось количество желающих получить украинское гражданство. Показатель с 2014 года уменьшился почти в два раза.

Об этом сообщает Департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.

“Количество лиц, получивших гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году – 6438 человек. За первые пять месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек”, – говорится в сообщении.

С начала 2019 года количество лиц, получивших гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, составило 29.
В 2018 году таких было 70.
В 2014 году – 125.

Приняты в гражданство Украины по Указу Президента Украины в этом году – 652, в прошлом – 983, а в 2014-м – 1339.

Основания для предоставления украинского гражданства:
В соответствии со статьей 9 Закона Украины “О гражданстве Украины”, иностранец или лицо без гражданства могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство Украины. Условиями принятия в гражданство Украины являются (одновременное выполнение)*:

  • признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины;
  • подача декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательство прекратить иностранное гражданство (для иностранцев);
  • непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет;
  • получение разрешения на иммиграцию;
  • владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения;
  • наличие законных источников существования.
  • есть исключения, подробнее.

Как получить услугу?

  • Собрать необходимые документы;
  • обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по месту жительства;
  • подать заявление вместе с необходимыми документами;
  • получить справку о регистрации лица гражданином Украины (что является основанием для оформления паспорта гражданина Украины) в территориальном органе или подразделении ГМС Украины по месту жительства.

Стоимость услуги и льготы:

  • Госпошлина: 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан (8 грн. 50 коп.).
По материалам Finance.UA
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