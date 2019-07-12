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Huawei существенно сократит штат в США - WSJ

Huawei существенно сократит штат в США - WSJ

Китайская компания Huawei планирует уволить “сотни” сотрудников дочерней компании по исследованию и разработке технологий в США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В американской “дочке” Huawei Futurewei Technologies работают около 850 сотрудников – лаборатории компании находятся в Техасе, Калифорнии, Вашингтоне и других штатах.

Точное количество запланированных увольнений неизвестно, однако WSJ говорит о “сотнях” людей. Некоторым гражданам Китая, работающим в компании, предложили вернуться в Китай и перейти на работу в другие структуры Huawei.

Huawei отказалась комментировать сокращение штата. WSJ пишет, что увольнения связаны с запретом для Huawei на работу с американскими компаниями, который власти США ввели в мае 2019 года.

По материалам Espreso.tv
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