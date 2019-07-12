Криптовалюты оказались под ударом из-за давления на Libra от Facebook

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Криптовалюты дешевеют на текущих новостях. Во-первых, на сведениях об увеличении давления на монету соцсети Facebook — Libra. Американская Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) может классифицировать ее как ETF. Это Exchange Traded Fund — торгуемый на бирже фонд, чем-то напоминает украинский паевой инвестфонд. Вроде бы ничего страшного, но вероятно регулятор наверняка начнет в связи с этим выдвигать к Libra такие же финансовые требования, как и к ETF.
Во-вторых, на виртуальные деньги плохо влияет новость о краже со счетов японской цифровой биржи Japan $32 млн.
Из-за всего этого криптовалюты падали следующим образом:
Bitcoin — на 6,7%, до $10142 (при капитализации $181,9 млрд),
Ethereum — на 9,4%, до $220,6 ($23,8 млрд),
Ripple (XRP) — на 2,19%, до $0,312 ($13,2 млрд),
Litecoin — на 7,96%, до $86,7 ($5,6 млрд).
«Litecoin несколько поддержала новость о том, что эта валюта стала официальной валютой футбольной команды Miami Dolphins», — отметил финансовый скаут Forex Club Евгений Турчин.
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