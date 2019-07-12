В новой Windows 10 отменят пароли

Компания Microsoft выпустила обновлённую тестовую версию операционной системы Windows 10 для участников программы Windows Insiders. Обновление под номером 18936 делает систему «беспарольной» — для входа и разблокировки системы пользователю больше не придётся вводить пароль.

Вместо этого предлагается использовать распознавание лица в Windows Hello или сканер отпечатков пальцев, PIN-код или физический ключ безопасности. Если функция Windows Hello не активирована, то система проведёт пользователя по шагам её включения при следующей разблокировке системы.

На данный момент функция доступна для «небольшого количества» пользователей-тестеров, а в течение недели появится у дополнительных участников бета-тестирования. Отметим, что тестовые сборки стоит устанавливать только на свой страх и риск, поскольку вероятность ошибок и разного рода недоработок в них весьма велика.